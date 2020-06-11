Россия и Вьетнам планируют расширять сотрудничество в экономике

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре со своим вьетнамским коллегой Нгуен Фу Чонгом обсудил перспективы расширения экономического и политического сотрудничества. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены конкретные направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Обозначена заинтересованность в расширении торгово-экономического сотрудничества, в том числе при максимальном использовании потенциала Соглашения о свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле также уточнили, что лидеры обозначили важность кооперации на энергетическом направлении, как в рамках действующих проектов по добыче углеводородов, так и путем запуска новых, в частности в сфере электрогенерации и мирного атома.

"Подтвержден настрой на укрепление взаимодействия по международной и региональной проблематике с учетом председательства России в текущем году в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, а Вьетнама - в АСЕАН и на Восточноазиатском саммите", - также говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.