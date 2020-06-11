Индексы Мосбиржи и РТС снизились по итогам торгового дня на 1,49-3,09%

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в последний день торгов этой недели вновь закрылся снижением. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,49%, до 2743,8 пункта, РТС - на 3,09%, до 1238,11 пункта, следует из данных торгов.

Цены на энергоносители также снижаются, вслед за ними слабеет и рубль. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6,16%, до $38,67 за баррель. Доллар к рублю на 19:06 мск вырос на 1,78%, до 69,72 руб., евро - на 1,82%, до 79,35 руб.

В четверг российский фондовый рынок продолжил негативную динамику под давлением внешнего фона, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Продажам в наших акциях способствовал провал на рынке энергоносителей, также "медведей" поддержала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 4,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 упали на 3,9% и 3,3% соответственно", - пояснил эксперт.

Аутсайдерами торгов выступили акции "Россетей" и "Роснефти", упавшие более чем на 6%. Лучше рынка вновь были бумаги X5 Retail Group, выросшие на 7,1%, компанию им составили "Полиметалл" и "Полюс", прибавившие 3,5% и 2,4% соответственно.

Также в росте бумаги "Магнита". "Последний раз такими дорогими бумаги ретейлера были в феврале 2019 года. "Магнит" явно может улучшить рентабельность бизнеса, поскольку его формат вполне подойдет россиянам, которые в ближайшее время вряд ли будут расположены широко тратить. При сегодняшнем пике цены на 4104 руб. новым ориентиром для роста может выступить область 4150 руб", - полагает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на следующую неделю

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, в начале будущей недели настроения могут сохраниться противоречивыми, "инвесторы будут ориентироваться на общий уровень риск-аппетитов в мире, ценовую картину в нефти, "вирусный" новостной фон и статистику", пояснил эксперт. Также в понедельник выйдет информация об объемах промышленного производства в КНР в мае.

По оценкам "БКС Премьер", в понедельник индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2700-2800 пунктов, курс рубля к доллару - 68,8-71 руб.