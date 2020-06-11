Минсельхоз США повысил прогноз по экспорту пшеницы из России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минсельхоз США повысил прогноз по экспорту пшеницы из РФ в следующем сельскохозяйственном году (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) с 35 до 36 млн тонн. Об этом говорится в июньском обзоре министерства.

При этом оценка по урожаю пшеницы в следующем году не изменилась и составляет 77 млн тонн.

Как сообщалось ранее, прогноз Минсельхоза России по экспорту зерна из России в текущем сельхозгоду составляет 45 млн тонн, из которых 36 млн тонн придется на пшеницу. Прогноз Минсельхоза по урожаю зерна составляет около 120 млн тонн, прогноз по сбору пшеницы пока не был озвучен.