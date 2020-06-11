ВС РФ признал, что перевозка сала из Нидерландов на Украину не подпадает под контрсанкции

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Транзитные перевозки запрещенной к ввозу в Россию сельхозпродукции и продуктов из европейских стран не подпадают под действие контрсанкций. Это признал Верховный суд России.

Согласно опубликованному обзору судебной практики, поводом стало обращение индивидуального предпринимателя, чей автомобиль с замороженным свиным салом был остановлен таможней на российско-латвийской границе. При проведении таможенного досмотра было установлено, что в прибывшем автомобиле перевозится замороженный свиной шпик из Нидерландов, в результате таможенники пришли к выводу, что на ввозимый товар распространяется действие введенных с августа 2015 года специальных экономических мер (контрсанкций) и перечня сельхозпродукции, запрещенной к ввозу в РФ, и выдали перевозчику уведомление о возврате товара и его обратном вывозе в Латвию.

Арбитражные суды трех уровней отклонили жалобу предпринимателя, исходя из того, что запрет на ввоз сельхозпродукции применяется также в отношении товаров, перемещаемых через границу в рамках процедуры таможенного транзита.

Судебная коллегия Верховного суда в итоге отменила эти решения, удовлетворив требования предпринимателя.

Запреты не действуют

Высшая инстанция напомнила, что хотя в соответствии с указом президента от 25 июля 2015 года ввезенные на территорию РФ сельхозпродукция, сырье и продовольствие, страной происхождения которых является государство, присоединившееся к антироссийским санкциям, запрещены к ввозу и подлежат уничтожению, в соответствии с пунктом 2 того же указа (действовавшего в период ввоза сала), его положения не применяются в отношении товаров, ввезенных физическими лицами для личного пользования либо помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита и перевозимых в третьи страны, при условии подлинности ветеринарных и фитосанитарных сопроводительных документов и наличия у контролирующих органов достаточных оснований полагать, что доставка товаров будет завершена за пределами РФ.

"Поскольку согласно п. 2 указа <...> не подлежат уничтожению товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного транзита и перевозимые в третьи страны при соблюдении определенных условий, то нахождение таких товаров на территории Российской Федерации, а соответственно и их ввоз на территорию РФ является законным", - отметил Верховный суд.

В данном случае, отметил суд, договор поставки спорного товара был заключен между лицами иностранных государств, перевозка осуществлялась иностранным перевозчиком по таможенной процедуре таможенного транзита, на территорию РФ товар был ввезен для дальнейшего ввоза на территорию Украины, следовательно установленные указом ограничения и запреты к спорному товару применяться не могут.

В июне 2019 года указ о введении контрсанкций был дополнен пунктом 1.1, в соответствии с которым ввоз на территорию РФ отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, о которых говорится в указе, разрешается при осуществлении транзитных международных автомобильных и железнодорожных перевозок через территорию РФ в третьи страны при условии обеспечения их прослеживаемости с использованием системы контроля, предусматривающей применение средств идентификации (пломб) на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, а также при наличии у водителей транспортных средств, осуществляющих такие перевозки, учетных талонов.

В случае нарушения водителями порядка наложения (снятия) и применения средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС, учетные талоны считаются недействительными.