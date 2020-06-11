Члены совета директоров РВК подписали заявление в поддержку гендиректора компании

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Члены совета директоров Российской венчурной компании (РВК) подписали заявление в поддержку генерального директора РВК Александра Повалко, помещенного под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Текст заявления в четверг распространила пресс-служба РВК.

Следственный департамент МВД РФ предъявил гендиректору РВК Повалко обвинение в злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Как уточнил ТАСС его адвокат Георгий Антонов, вину подзащитный не признает. 5 июня Гагаринский суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест до 21 июля. Защита уже обжаловала это постановление и попросила Московский городской суд отпустить Повалко под поручительство, в том числе председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича и председателя правления УК "Роснано" Анатолия Чубайса.

"Обвинения, предъявленные генеральному директору АО "РВК" в связи с коммерческой деятельностью компании, осуществлявшейся в рамках предписанного мандата и миссии по развитию венчурного рынка, вызывают тревогу. Мы знаем Александра как принципиального, честного профессионала, который подтвердил свою глубокую порядочность на ответственных государственных постах. Он эффективный руководитель, приверженец ведения бизнеса максимально открыто и законно. В своих управленческих решениях Александр Повалко последовательно отстаивает интересы компании и ее акционера - Российской Федерации", - говорится в заявлении членов Совета директоров РВК.

Авторы документа указывают, что "Российская венчурная компания" - один из ключевых государственных институтов развития России в области прорывных технологий. "В последние три года мы наблюдали, как под руководством Александра Повалко компания укрепляет свою роль системообразующего игрока национального рынка венчурных инвестиций, оператора государственной программы "Национальная технологическая инициатива", становится значимым участником национальных проектов "Цифровая экономика РФ" и "Наука". В портфеле АО "РВК" десятки венчурных фондов совокупной капитализацией около 70 млрд руб., а также сотни быстрорастущих инновационных проектов в области медицины, энергетики, промышленности", - говорится в заявлении.

Члены совета выражают поддержку Повалко и высказывают уверенность в его невиновности. "Члены совета директоров рассчитывают на скорейшее и справедливое разрешение ситуации и восстановление деловой репутации Александра Повалко", - говорится в документе.

Заявление подписали генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан, управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, заместитель председателя правления ООО "УК "Роснано" Юрий Удальцов и директор по стратегическому планированию и развитию АО "КомплексПром" Олег Фомичев.