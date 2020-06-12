В США заявили, что Вашингтон сможет профинансировать развитие 5G в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июня. /ТАСС/. США могут профинансировать будущее развитие в Бразилии технологий мобильной связи пятого поколения (5G) поскольку этот вопрос представляет национальный интерес для Вашингтона. Об этом в опубликованном в четверг интервью газете Folha de S.Paulo заявил посол США в Бразилии Тодд Чэпмен.

"Американская корпорация по финансированию международного развития (U.S. International Development Finance Corporation, DFC - прим. ТАСС.) - прекрасная организация с бюджетом в $60 млрд. Раньше она могла финансировать только проекты американских компаний, но теперь, после изменения закона, она может финансировать проекты, представляющие для США национальный интерес. Это открывает возможности для компаний других стран, которым США хотели бы оказать помощь", - приводит издание слова дипломата.

Как уточнил недавно назначенный на эту должность глава диппредставительства, который прибыл в Бразилиа в конце марта, соответствующие переговоры уже ведутся в том числе при его непосредственном участии. "Возможно, Ericsson и Nokia могут получить финансирование своих проектов 5G, в том числе в Бразилии", - отметил Чэпмен.

Шведская Ericsson и финская Nokia являются основными конкурентами китайской Huawei в борьбе за возможность использования своего оборудования для развития сетей 5G в Бразилии. Вашингтон, ведущий торговую войну с Пекином, призывает своих союзников, в том числе Бразилиа, отказываться от китайского оборудования, заявляя, что оно может создавать угрозу национальной безопасности стран, в которых используется.

Как заявил президент южноамериканской республики Жаир Болсонару, развитие этих технологий будет происходить "с учетом требований национального суверенитета, информационной безопасности и <...> внешнеполитического фактора". Рассмотрением этого вопроса будет заниматься воссозданное накануне министерство связи.