Белорусским автопроизводителям поставлена задача удержать свою долю на рынке России

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, посещая в пятницу Минский автомобильный завод, назвал меры России по защите своих автопроизводителей протекционистскими и противоречащими принципам единого экономического пространства в рамках Союзного государства. Тем не менее он считает, что это не должны помешать машиностроителям Белоруссии сохранить свою долю на российском рынке.

"Учитывая, что мы находимся в едином экономическом пространстве, вроде бы должны быть равные условия доступа на рынок. Но тем не менее определенные меры протекционизма присутствуют по защите российского рынка, созданию преимущественных условий для национальных производителей", - сказал Головченко, слова которого приводит пресс-служба правительства.

В этой связи, сказал премьер, белорусская сторона должна понимать, как в этих условиях выстраивать свою политику, "чтобы не просто удерживать долю рынка, но и постараться наращивать". По словам Головченко, экономический кризис и пандемия оказали существенное влияние на автопроизводителей, которые заметно снизили продажи грузовых автомобилей. Глава правительства обратил внимание на то, что российский рынок постепенно восстанавливается. В этой связи премьер считает необходимым принимать "быстрые и решительные меры, чтобы быть конкурентоспособными по сравнению с производителями РФ и иностранными производителями на российском рынке", - отметили в пресс-службе правительства Белоруссии.

Рынок РФ для белорусских машиностроителей остается основным по сбыту своей продукции.