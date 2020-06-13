Минсельхоз: ряд субъектов РФ систематически не достигает экспортных показателей АПК

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ряд российских регионов систематически не выполняет план по экспорту агропромышленной продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

"По данным за пять месяцев текущего года из Брянской области за рубеж поставлено продукции АПК на $46,8 млн, из Волгоградской области - на $34,7 млн, из Саратовской области - почти на $98 млн. Объем экспорта Нижегородской области составляет $98,8 млн, Воронежской области - превысил $202 млн. Московская область реализовала на внешних рынках продукцию на $364,5 млн. Эти субъекты, за исключением Подмосковья, системно не выполняют плановые показатели", - указано в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, глава министерства Дмитрий Патрушев провел совещание по перспективам достижения отдельными субъектами РФ целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", в мероприятии приняли участие руководители органов управления сельским хозяйством Московской, Брянской, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской и Воронежской областей. Министр отметил успехи Подмосковья в сфере АПК и одновременно констатировал, что в регионе существует проблема неконтролируемого экспорта зерновых. Кроме того, глава Минсельхоза России обратил внимание на необходимость диверсификации экспорта сельхозпродукции в Нижегородской области.

По итогам совещания регионам поручено направить в Минсельхоз России детализированные планы по достижению экспортных показателей в 2020 году, а также создать рабочие группы, ответственные за конечные результаты работы по этому направлению.

В соответствии с федеральным проектом объем экспорта АПК в 2020 году должен составить $25 млрд.