Программа льготной сельской ипотеки в 2020 году получит еще 2 млрд рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Финансирование программы льготной сельской ипотеки в России в 2020 году будет увеличено в три раза, до 3 млрд рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

"Для выдачи льготных кредитов с процентной ставкой до 3% на покупку недвижимости на сельских территориях будет выделено 2 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей. Как отметили в аппарате вице-премьера, "сельская ипотека" позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тыс. семей. Объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, а площадь жилья достигнет 4 млн кв. м.

Минсельхозом России реализуется программа комплексного развития сельских территорий, которая включает мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлечению граждан на эти территории и повышению их уровня жизни. В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой 3% годовых. Как отметили в пресс-службе Абрамченко, в рамках проекта "Сельская ипотека" банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более 10 тыс. семей. Площадь жилья достигает 1 млн кв. метров.

Как отмечается в сообщении, "сельская ипотека" реализуется с начала этого года, но уже зарекомендовала себя как один из самых востребованных и успешных проектов в сфере ипотечного кредитования. Она позволяет приобрести готовые, строящиеся дома или самим построить объект ИЖС по лучшим кредитным условиям с максимально низкой ставкой. "Реализация такой "живой" меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии. Помимо этого, программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе, рост показателей занятости населения, и более активное использование невостребованных земель под нужды строительства и сельхозпроизводства", - приводятся в сообщении слова Абрамченко.