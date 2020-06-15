Utair планирует полеты в 31 город России из Москвы летом 2020 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Utair намерена летом 2020 года совершать полеты в 31 город России из Москвы. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы перевозчика.

"Utair расширяет программу полетов из регионов в столицу. Для пассажиров из регионов авиакомпания предусмотрела удобные стыковки в аэропорту Внуково, благодаря которым они смогут путешествовать по всей России", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Уточняется, что Utair будет выполнять рейсы из Москвы в Анадырь, Анапу, Владикавказ, Геленджик, Грозный, Иркутск, Казань, Калининград, Когалым, Краснодар, Красноярск, Курган, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Назрань, Нарьян-Мар, Нижневартовск, Ноябрьск, Ростов-на-Дону, Самару, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфу, Ухту и Ханты-Мансийск.

Пресс-служба авиакомпании ранее сообщала, что Utair в летней программе планирует полеты более чем по 140 направлениям в России. Из них 108 - это межрегиональные маршруты, которые минуют Москву.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.