Mail.ru работает над устранением неполадок почтового сервиса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Mail.ru Group работает над устранением неполадок почтового сервиса, в ближайшее время он начнет работать в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

Ранее российские пользователи Mail.ru сообщали о неполадках в работе почтового сервиса. Так, согласно данным сервиса Downdetector на 13:00 мск, более половины жалоб были связаны с работой почты, еще четверть - сайта Mail.ru.

"Ряд пользователей может испытывать сложности со входом в сервис. Причины неполадок определены, мы оперативно устраняем их, и в самое ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме. Пользовательские данные не пострадают", - отметили в компании.