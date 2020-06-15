На Кубани в 2020 году закладываются два промышленных парка

КРАСНОДАР, 15 июня. /ТАСС/. Строительство двух промышленных парков планируется начать в Краснодарском крае в 2020 году, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев на совещании по вопросам развития станкоинструментальной промышленности в Краснодаре.

"Промышленные парки, которые в крае создаются при поддержке Минпромторга РФ. Пять лет назад в крае не было ни одного промышленного парка, сейчас три уже работающих и два в течение двух-трех лет в крае появятся: сегодня для одного заложили камень, и в этом же году мы планируем заложить второй", - сказал Кондратьев.

Он выразил уверенность, что появление таких площадок позволит нарастить промышленный потенциал региона и сделать его экономику более успешной.

На Кубани уже много лет власти поддерживают промышленные предприятия не только деньгами. Важным, считают эксперты, стало создание в 2015 году профильного департамента промышленности края, который предметно занимается проблемами отрасли - так, в 2016 году в регионе началось создание большой сети промышленных парков для размещения на их территории предприятий на льготных условиях.