WSJ: долг турецких компаний перед "Газпромом" по take-or-pay составляет $2 млрд

ТАСС, 15 июня. Ряд турецких компаний задолжали "Газпрому" в общей сложности около $2 млрд по механизму take-or-pay. Об этом сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, семь частных компаний в прошлом году закупили у "Газпрома" менее 15% от оговоренных объемов газа и не выполнили платежные обязательства, которые возникли из-за закупки недостаточного количества. Указывается, что сейчас эти фирмы ведут переговоры с "Газпромом" для того, чтобы найти решение во внесудебном порядке.

По данным газеты, в соответствии с контрактами компании обязались закупить 10 млрд куб. м газа в 2019 году по цене от $250 до $300 за тыс. куб. м. Отмечается, что "Газпром" владеет аккредитивами на сумму около $600 млн, выпущенными по большей части государственными банками Турции.

23 марта начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев отметил снижение отбора газа Турцией в феврале 2020 года после роста в январе. По его словам, поставки российского газа в Турцию в 2019 году сократились на 8,5 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом "в силу продолжающегося в стране экономического кризиса, слабого курса лиры и увеличения импорта СПГ". "Газпром" в 2019 году снизил поставки газа в Турцию на 35%, до 15,510 млрд куб. м против 23,964 млрд куб. м годом ранее, следует из отчета российского газового холдинга по российским стандартам бухучета.

Ранее замглавы "Газпрома" Елена Бурмистрова говорила, что лучшим по объемам поставок газа в Турцию был 2017 год, когда "Газпром" экспортировал туда 29 млрд куб. м газа.