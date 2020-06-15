РЖД с 3 июля начнут возвращать отмененные "Стрижи" между Москвой и Нижним Новгородом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. РЖД с 3 июля начнут восстанавливать частоту курсирования скоростных поездов "Стриж" между Москвой и Нижним Новгородом, говорится в сообщении компании.

В РЖД пояснили, что такое решение связано с постепенным увеличением спроса пассажиров на поездки вследствие снятия ограничений, которые действовали в различных регионах РФ.

Согласно временному графику движения, на маршрут возвращаются три пары поездов, которые будут курсировать в зависимости от дня недели (№701/№702, №707/№708 и №709/№710). Также перевозки продолжат осуществлять поезда №704 и №705.

РЖД ранее сообщали, что в конце июня вернут в расписание 35 поездов дальнего следования, отмененные на фоне падения спроса в пандемию коронавируса. Курсировать начнут в том числе ранее отмененные "Сапсаны" и поезда на курорты Черноморского побережья. При стабильно высоком спросе пассажиров на поездки в летний период количество восстановленных поездов и рейсов может быть увеличено.