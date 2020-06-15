Первая груженая контрейлерная платформа отправлена из Калининграда в Петербург

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Первая груженая контрейлерная платформа отправлена по новому маршруту из Калининграда в Санкт-Петербург в рамках серии тестовых перевозок, проводящихся на сети ОАО "РЖД". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Калининградской железной дороги (КЖД - входит в ОАО "РЖД").

"Автомобильный полуприцеп с полимерной продукцией калининградских предприятий закреплен на контрейлерной платформе и отправлен в составе грузового поезда. Расчетное время в пути - двое суток, что в два раза быстрее, чем перевозка автомобильным транспортом, при сопоставимой стоимости перевозки. При этом обеспечивается существенное сокращение логистических издержек за счет более быстрого прохождения международных пунктов пропуска по железной дороге", - говорится в сообщении.

В мае состоялась первая отправка контрейлерной платформы в составе контейнерного поезда из Калининграда в Москву. Новая технология позволит не только увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, но и разгрузить автомобильный трафик, снизить воздействие большегрузных автомобилей на автодорожную инфраструктуру и экологию, отмечают в дирекции КЖД.