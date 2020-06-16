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Единороссы во вторник внесут в Госдуму законопроект об удаленной работе

В партии отметили, что главная задача поправок - защитить права дистанционных работников

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Единороссы во вторник внесут в Госдуму законопроект, направленный на изменение Трудового кодекса РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

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Об основных аспектах инициативы расскажут секретарь генсовета партии Андрей Турчак, глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев в ходе онлайн-брифинга. По словам Турчака, единороссы работали над поправками в Трудовой кодекс больше года. "Это особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса дистанционная занятость стала неотъемлемой частью нашей жизни. А многие компании, опробовав ее в период ограничительных мер, намерены применять такой формат и в будущем", - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Он отметил, что рынок труда с приходом информационных технологий изменился - в частности, появились новые формы занятости. Однако, по словам Турчака, законодательство меняется не так стремительно. "Как следствие, появляются правовые пробелы, которые несут угрозу интересам и правам работников", - подчеркнул Турчак.

В свою очередь, Исаев отметил, что главная задача поправок - защитить права дистанционных работников. "Они должны получать оплату труда в полном объеме и иметь достаточное время на отдых", - подчеркнул он.

Ранее Исаев уже отмечал, что в Трудовом кодексе необходимо прописать положения о графике удаленной работы и праве сотрудников, работающих удаленно, на личное время. Кроме того, по словам парламентария, необходимо законодательно урегулировать вопрос временного перевода людей на дистанционную занятость, а также предусмотреть возможность комбинированной работы, когда человек частично работает удаленно, а частично - в офисе. "Наконец, мы намерены упростить документооборот между работодателем и дистанционным работником", - подчеркнул Исаев.

Единороссы ускорили работу над законопроектом "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ" по поручению председателя партии Дмитрия Медведева. Документ предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, а также возможность совмещения офисной и удаленной работы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичТурчак, Андрей АнатольевичНеверов, Сергей ИвановичРоссияИсаев, Андрей Константинович"Единая Россия"
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