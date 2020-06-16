"Ъ": из-за коронавируса вырос спрос на товары и продукты низкого ценового сегмента

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Доля низкого ценового сегмента в ассортименте товаров повседневного спроса, а также продуктов питания выросла в мае до 17,7% по сравнению со среднегодовым значением 16,9%. Специалисты видят в этом следствие сокращения доходов потребителей в РФ из-за пандемии коронавируса, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

В то же время доля товаров премиального ценового сегмента сократилась до 34,4% в мае в сравнении с 35,8% в среднем по году.

По данным издания, такая тенденция затронула мясную продукцию, чай, воду, макаронные изделия, фруктовые соки. В среднем продажи макаронных изделий низкого ценового сегмента составляли 18,7% годовых продаж. В период с 27 апреля по 24 мая показатель таких продаж достиг 22,8%. Доля низкого ценового сегмента в продажах майонеза увеличилась до 9,5% с 7,3%; шоколадных конфет на развес - до 15,7% с 14%. В то же время доля премиум-класса в категории макаронных изделий уменьшилась с 37,1% до 33,7%, в категории шоколадных конфет - с 30,8% до 28,7%.

Как рассказал "Коммерсанту" директор по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев, почти четверть респондентов (24%) говорят о влиянии пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений на доходы населения. Он также добавил, что 66% потребителей заметили повышение цен, а 30% стали чаще искать товары со скидкой.