Авиакомпании планируют в четыре раза увеличить количество маршрутов в Крыму в июне

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Маршрутную сеть полетов из аэропорта Симферополя в июне планируется увеличить в 4 раза по сравнению с маем. Количество полетов возрастет после смягчения ограничений, вводившихся из-за пандемии коронавируса, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы авиаузла.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя начал резко сокращаться в марте. В апреле авиакомпании отменили 62% рейсов на прием и отправление. За майские праздники пассажиропоток сократился на 93%, или в 14 раз по сравнению с прошлым годом. В мае он сократился на 330 тыс. человек, или на 90,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года. В целом после введения ограничений из-за пандемии нового коронавируса в аэропорту недосчитались 627,7 тыс. пассажиров.

"Если в мае рейсы из столицы республики осуществляли 8 авиакомпаний по 11 направлениям, то в июне уже поданы заявки от 14 авиаперевозчиков на полеты еще в 35 российских городов. Таким образом, маршрутная сеть аэропорта Симферополь в первый месяц лета увеличится до 46 направлений полетов. Расширение маршрутной сети полетов в Крым происходит на фоне частичного снятия действовавших до 15 июня ограничений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в мае рейсы из аэропорта Симферополь выполнялись в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Казань, Самару, Брянск, Челябинск, московские Шереметьево и Домодедово. В июне к перечисленным городам уже добавились полеты в Уфу, Омск, Оренбург, Мурманск, Пермь, Тюмень, Сыктывкар, Красноярск, Нижнекамск, Архангельск, Нижний Новгород, Череповец, Кемерово, Пензу, Томск, Новокузнецк, Нижневартовск, Иваново и московский Внуково.

"В ближайшие дни будут запущены рейсы в Петрозаводск, Чебоксары, Курс, Тамбов, Барнаул, Калугу, Салехард, Ярославль, Киров, Магнитогорск, Белгород, Волгоград, Воронеж, Новый Уренгой, Ульяновск и Якутск", - отмечается в сообщении.

В мае рейсы сохраняли "Аэрофлот", "Россия", "Уральские авиалинии", "Азимут", "Якутия", "ИрАэро", S7 Airlines и Nordwind. Теперь к ним присоединятся шесть авиакомпаний: RedWings, Smartavia, "Алроса", "Ямал", "Северсталь" и "Руслайн".

"Благодаря принятым властями своевременным и правильным профилактическим мерам в Крыму удалось избежать тяжелых последствий распространения COVID-19. Это позволило приступить к частичному снятию ограничительных мер, в том числе и в аэропорту Симферополь. С 15 июня, согласно указу главы Республики Крым, прибывающим пассажирам больше не потребуется соблюдать изоляцию на дому или в обсерваторах, и мы ожидаем, что это позволит нам значительно расширить маршрутную сеть полетов. При этом в аэропорту сохраняются необходимые профилактические мероприятия, обеспечивающие безопасность пассажиров и персонала", - приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Евгения Плаксина.

Об аэропорте

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году и является единственным гражданским аэропортом на территории Крыма. На протяжении последних пяти лет он входил в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.