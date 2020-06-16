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Пивоварни получили право без лицензии производить в РФ антисептик в некоммерческих целях

Это правило будет действовать в том случае, если дезинфицирующие средства изготавливаются для безвозмездной передачи нуждающимся организациям

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Пивоваренные компании получили возможность без лицензии производить в РФ спиртосодержащий антисептик в благотворительных целях. Как сообщила во вторник пресс-служба правительства, соответствующее положение содержится в подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлении об автоматическом продлении ряда лицензий и разрешений.

"Пивоваренным компаниям разрешается без получения лицензии производить антисептик из этилового спирта и спиртосодержащих отходов", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, "это правило будет действовать в том случае, если дезинфицирующие средства изготавливаются в некоммерческих целях, например - для безвозмездной передачи нуждающимся организациям".

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