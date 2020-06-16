Минпромторг: губернаторы будут нести ответственность за обязательную маркировку с 1 июля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Губернаторы будут нести ответственность за внедрение обязательной маркировки с 1 июля. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.

С 1 июля в силу вступает обязательная маркировка обуви и лекарств, а также после этой даты будет запрещена продажа немаркированных сигарет.

"Правительство России рекомендует субъектам организовать оперативные штабы по контролю над готовностью к введению с 1 июля обязательной маркировки лекарственных препаратов, обувных товаров и табачных изделий. Их возглавят представители органов исполнительной власти не ниже заместителя руководителя региона, а ответственность за исполнение законодательства в этой сфере будет лежать на губернаторах", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по словам статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова, для того, чтобы подготовить рынок к данным нововведениям, правительством России был создан штаб по контролю за ситуацией в части введения маркировки товаров. Руководит штабом заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, курирует - заместитель председателя правительства, руководитель аппарата Дмитрий Григоренко. "Мы собираемся в еженедельном режиме, смотрим готовность регионов, делаем соответствующие выводы, идет доклад председателю правительства", - сказал Евтухов.

Он также сообщил, что о готовности к обязательной прослеживаемости табачной продукции и обуви доложило большое число субъектов РФ, в том числе Вологодская, Магаданская, Московская, Ленинградская, Смоленская, Курская, Свердловская, Архангельская области. Об отсутствии проблем отчитались Самарская область, Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия, Москва, Мурманская область, Республика Карелия и другие. В ходе прошедшего совещания субъектам было рекомендовано проинформировать участников оборота о необходимости регистрации в системе ГИС "Маркировка" и отладки всех процессов, а также распространить на все субъекты опыт сотрудничества по этому вопросу с общественными организациями, в частности Торгово-промышленной палатой и "Опорой России".

О маркировке лекарств

В свою очередь первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб отметил необходимость неукоснительного соблюдения участниками рынка норм законодательства во избежание дефицита лекарственных препаратов. "Целью введения обязательной маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации и внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов является обеспечение поставок потребителям качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов путем защиты легального оборота от фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. Обязательная маркировка позволит проконтролировать адресную доставку лекарств, закупаемых за счет средств государственного бюджета для тех категорий граждан, которых обеспечивают лекарствами бесплатно или на льготных условиях. Также маркировка позволит отследить нецелевое использование лекарств, а также предоставить неограниченному кругу потребителей возможность проверки легальности лекарств", - сообщил он.

Участникам оборота лекарственных препаратов в ходе прошедшего совещания также было рекомендовано активизировать работу центров компетенций по маркировке, которые созданы при содействии Росздравнадзора, а также провести мероприятия по регистрации частных медицинских и фармацевтических организаций.