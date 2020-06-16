Депутаты Госдумы обсудили с Белоусовым дополнительные меры поддержки МСП

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы договорились с правительством решить проблемы малых и средних предприятий (МСП), которые не подпадают под необходимые для оказания антикризисной поддержки критерии. Об этом рассказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков по итогам совещания по вопросу рассмотрения предложений Госдумы и Совета Федерации в национальный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и структурные изменения в экономике, которое провел с депутатами и сенаторами первый зампред правительства Андрей Белоусов.

"Мы очень детально обсудили с правительством, с Андреем Рэмовичем Белоусовым, с профильными министрами подготовленную правительством программу выхода экономики из кризиса, но, во-первых, сама программа уже включила в себя множество предложений, внесенных и комитетами, и депутатами Госдумы на предварительных стадиях обсуждения, на тех "правительственных часах", которые проходили в Госдуме, в том числе с участием министра экономического развития, но сегодня комитеты Госдумы представили еще очень большое количество конкретных предложений, которые могли бы найти отражение в программе. Большинство из этих предложений было поддержано правительством", - отметил Жуков.

По его словам, речь шла о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Как указал Жуков, далеко не все МСП, которые реально пострадали при пандемии и утратили возможность полноценно работать, подпадают под критерии поддержки "в связи с тем, что по системе ОКВЭД основное направление их деятельности не является, к сожалению, основным в реальной жизни, а большая часть реализации продукции идет по другим категориям". "Эту проблему правительство понимает, и мы договорились о том, что ее обязательно надо решить, чтобы действительно большинство предприятий МСП, которые реально пострадали, получили государственную поддержку", - подчеркнул парламентарий.

Кабмин поддержит транспорт и сельское хозяйство

На совещании также обсуждались вопросы поддержки транспорта. "Договорились, что правительство очень внимательно рассмотрит все предложения, внесенные депутатами, по поддержке воздушного, морского транспорта, в особенности по поддержке транспорта на селе, что не нашло отражения в программе", - отметил Жуков. "Что касается общественного транспорта, наш комитет по транспорту предложил целый ряд очень серьезных мер поддержки общественного как железнодорожного, так и автомобильного транспорта, и буквально сейчас в Министерстве транспорта пройдет специальное совещание по рассмотрению инициатив, которые сейчас были предложены комитетом", - рассказал депутат.

В части поддержки села Жуков пояснил, что речь шла о снижении энерготарифов для сельхозтоваропроизводителей и дополнительной поддержке социального развития села. "Все это также найдет свое отражение в программе. По итогам сегодняшнего совещания программа будет существенно расширена и обогатится новыми предложениями", - подчеркнул он. "В интересах правительства как можно быстрее утвердить эту программу, тем более что президент обозначил определенные сроки. Что касается той работы, которая должна быть проделана в Госдуме, здесь надо отметить, что все антикризисные законы Дума принимала в самые короткие сроки. Я думаю, что и в дальнейшем мы постараемся все антикризисные законы принимать в таком же ритме, потому что это вопросы, решение которых не требует отлагательства, их надо принимать как можно быстрее", - добавил он.

"Также мы обсудили целый ряд законопроектов, которые нам необходимо будет принять до окончания весенней сессии - здесь речь идет и о совершенствовании законов о госзакупках, там речь идет о квотировании закупок у российских товаропроизводителей, в ближайшее время мы его примем", - сказал Жуков.