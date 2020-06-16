АСИ и правительство Астраханской области договорились о поддержке МСП в регионе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает поддержку малого и среднего бизнеса в регионе, продвижение инициатив по улучшению инвестклимата и развитие институтов профессионального образования. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АСИ.

Подписи под документом поставили генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Как следует из соглашения, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, оно заключено на срок до 31 декабря 2025 года. Его цель - "содействие в улучшении инвестиционного климата, развитии социальной и профессиональной мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной сфере, в том числе путем реализации общественно значимых проектов и инициатив на территории Астраханской области".

В частности, предполагается "продвижение инициатив по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области, содействие в преодолении административных барьеров в развитии субъектов малого и среднего предпринимательства", "содействие в реализации городских проектов", "содействие в развитии институтов профессионального образования Астраханской области, в том числе проведение соревнований по профессиональному мастерству по стандартам "WorldSkills", следует из документа.

Кроме того, стороны договорились о совместной работе в реализации социальных проектов, в том числе в области развития системы детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования и досуга детей и подростков, дошкольного образования, социальной защиты, социального предпринимательства, государственно-частного партнерства в социальной сфере.