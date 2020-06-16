Глава МИД Польши считает, что "Северный поток - 2" не должен быть реализован

ВАРШАВА, 16 июня. /ТАСС/. Польша считает, что проект газопровода "Северный поток - 2" не должен быть реализован. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД страны Яцек Чапутович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

"Северный поток - 2" - это проект, который Польша с самого начала критиковала, так как он не обеспечивает энергетическую безопасность и ставит в зависимость от поставок одного поставщика, которым является "Газпром", - сказал Чапутович, подчеркнув, что этот проект ставит под угрозу страны Центральной и Восточной Европы, а также Украину.

"Мы должны стремиться к диверсификации и тому, чтобы этот проект не был реализован", - добавил он, напомнив, что Польша реализует свой проект энергетической безопасности, в частности, "строит газопровод "Балтик пайп", который скоро будет завершен в соответствии с планом, расширяет терминалы СПГ и подписывает долгосрочные контракты с США".

"Скоро будем полностью независимы от поставок газа из России. Для нас Россия - страна, которая использует экономические инструменты для реализации политических целей, целей внешней политики, - утверждает Чапутович. - Она может использовать поставки газа как источник давления на страны. Мы против такой политики и вместе с другими государствами стараемся диверсифицировать источники поставок".