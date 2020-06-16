Минфин 17 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ трех выпусков

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство финансов России 17 июня проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 г. и выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 г., а также облигаций с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 г. Об этом говорится в материалах ведомства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.