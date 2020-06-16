Доходы бюджета Петербурга в период ограничений из-за пандемии снизились на 30 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Санкт-Петербурга с апреля снизилась более чем на 30 млрд рублей. Эти данные привел губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании консультативной комиссии Госсовета РФ по вопросам финансовой поддержки субъектов РФ, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы городской администрации.

"Губернатор отметил, что мероприятия, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, а также нестабильная ситуация на финансовых и сырьевых рынках оказали негативное влияние на экономику города. С начала апреля собственные доходы бюджета Санкт-Петербурга снизились на 30,5 млрд рублей. При этом расходы бюджета значительно выросли за счет принятых городом комплексных мер по мобилизации системы здравоохранения, поддержке наиболее пострадавших отраслей экономики и социальной поддержке горожан", - говорится в сообщении.

Непредвиденные бюджетные расходы города связаны со снижением налоговых ставок, отменой авансовых платежей по региональным налогам, отменой арендной платы за второй квартал 2020 года и предоставлением отсрочки по аренде за второй и третий кварталы для малых и средних предприятий и социально ориентированных НКО. Также расходы связаны с предоставлением Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса дополнительно 3 млрд рублей на поддержку предпринимателей и докапитализацией на 1 млрд рублей Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.

В сложившихся условиях правительство города провело антикризисную корректировку бюджета на 2020 год. Прогноз по доходам снижен на 101,2 млрд рублей, дефицит бюджета увеличен более чем в 2 раза - до 111,1 млрд рублей.

Беглов предложил проработать четкий механизм компенсации доходов, выпадающих из-за мер поддержки бизнеса, принятых на федеральном уровне, и рассмотреть возможность предоставления федеральных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до трех лет для частичного покрытия дефицита региональных бюджетов.