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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

В "Русале" прокомментировали предложение Потанина ограничить дивиденды в 2020 году

В компании сообщили, что готовы рассмотреть размер конкретных дивидендных платежей "Норникеля" после того, как акционеры будут располагать точной информацией о размерах причиненного компании ущерба и о последствиях аварии в Норильске
Глава "Норникеля" Владимир Потанин Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Глава "Норникеля" Владимир Потанин
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Русал" готов рассмотреть размер конкретных дивидендных платежей "Норникеля" после того, как акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях аварии в Норильске, заявила компания во вторник.

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"Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года (акционерным - прим. ТАСС) соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии", - говорится в заявлении.

Кроме того, в "Русале" рассчитывают, что "дальнейшее обсуждение вопросов дивидендной политики будет происходить через прописанные соглашением форматы, а не через публичную дискуссию, существенно влияющую на котировки ценных бумаг компании".

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что основной акционер и президент "Норникеля" Владимир Потанин предложил другим крупнейшим акционерам компании, "Русалу" и Crispian, не выплачивать дивиденды в 2020 году и ограничить финальные дивиденды по итогам этого периода суммой в $1 млрд, так как ликвидация аварии, произошедшей на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая, потребует от "Норникеля" значительных вложений. Акции "Норникеля" на этих новостях падали на торгах Мосбиржи на 5,5%.

Кроме того, в "Русале" приветствовали рекомендацию совета директоров "Норникеля" ввести новую должность в правлении компании - старшего вице-президента по устойчивому развитию, курирующего вопросы экологии и окружающей среды. Соответствующее предложение "Русал" озвучивал в начале июня.

"Русал" надеется, что данные решения позволят избежать в будущем повторения ситуации в Норильске и скоординируют работу всех служб компании в части экологии, и особенно - "Серного проекта", - отметили в компании.

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РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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