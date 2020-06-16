В "Русале" прокомментировали предложение Потанина ограничить дивиденды в 2020 году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Русал" готов рассмотреть размер конкретных дивидендных платежей "Норникеля" после того, как акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях аварии в Норильске, заявила компания во вторник.

"Что касается вопросов дивидендной политики, то, как это и предусмотрено действующим до конца 2022 года (акционерным - прим. ТАСС) соглашением, мы готовы рассмотреть размеры конкретных платежей, когда акционеры будут располагать точной информацией о размерах ущерба, причиненного компании, и о последствиях данной аварии", - говорится в заявлении.

Кроме того, в "Русале" рассчитывают, что "дальнейшее обсуждение вопросов дивидендной политики будет происходить через прописанные соглашением форматы, а не через публичную дискуссию, существенно влияющую на котировки ценных бумаг компании".

На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщили, что основной акционер и президент "Норникеля" Владимир Потанин предложил другим крупнейшим акционерам компании, "Русалу" и Crispian, не выплачивать дивиденды в 2020 году и ограничить финальные дивиденды по итогам этого периода суммой в $1 млрд, так как ликвидация аварии, произошедшей на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая, потребует от "Норникеля" значительных вложений. Акции "Норникеля" на этих новостях падали на торгах Мосбиржи на 5,5%.

Кроме того, в "Русале" приветствовали рекомендацию совета директоров "Норникеля" ввести новую должность в правлении компании - старшего вице-президента по устойчивому развитию, курирующего вопросы экологии и окружающей среды. Соответствующее предложение "Русал" озвучивал в начале июня.

"Русал" надеется, что данные решения позволят избежать в будущем повторения ситуации в Норильске и скоординируют работу всех служб компании в части экологии, и особенно - "Серного проекта", - отметили в компании.