Крупные инвестпроекты Москвы не будут заморожены из-за пандемии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Крупные инвестиционные проекты в Москве не будут приостановлены из-за ситуации, сложившейся на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом во вторник на онлайн-встрече с Ассоциацией европейского бизнеса сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

"Абсолютное большинство проектов, реализуемых с участием или при поддержке правительства Москвы, не будут заморожены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Безусловно, принятые в городе и стране ограничительные меры оказали определенное влияние на инвестиционную и деловую активность", - сказал Кострома.

Он напомнил, что на поддержку бизнеса в период пандемии коронавируса правительство Москвы выделило более 85 млрд рублей, были приняты четыре пакета мер поддержки.