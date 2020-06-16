Правительство Украины предлагает Раде запретить импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о запрете импорта электроэнергии из Белоруссии и России до 31 декабря 2021 года. Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Таким образом Кабинет министров предлагает отказаться от импорта российской и белорусской электроэнергии, который осуществлялся по двусторонним договорам, действующим до 31 декабря 2021 года.

"Временно приостановить импорт электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества, с целью обеспечения стабилизации ситуации на рынке электроэнергии, обеспечения стабильной работы энергетической системы Украины, а также создания равных справедливых условий на рынках электроэнергии", - сказано в пояснительной записке.

После 31 декабря 2021 года, отмечается в записке, весь объем электроэнергии, импортированной из государств, которые не являются членами Энергосообщества, станет доступен для продажи исключительно на рынке "на сутки вперед" (отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии - прим.ТАСС) и на балансирующем рынке (торговля в режиме реального времени - прим.ТАСС).

Сейчас же ограничения в отношении импортной электроэнергии действуют в отношении РФ, чей ресурс доступен для реализации только на рынке "на сутки вперед". При этом импорт электроэнергии из Белоруссии на данный момент возможен по двусторонним договорам как на рынке "на сутки вперед", так и на внутрисуточном рынке. В апреле Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение ограничить коммерческий импорт электроэнергии из стран, которые не являются сторонами Энергетического договора (в том числе России и Белоруссии), на период пандемии нового коронавируса.

Непродолжительный импорт

По данным компании "Укрэнерго", поставки электроэнергии из России на Украину в первом квартале 2020 года сократились в 5,4 раза по сравнению с четвертым кварталом 2019 года до 53,4 млн кВт ч, а из Белоруссии - в 2,8 раза до 149,6 млн кВт ч. При этом суммарно в марте на поставки из России и Белоруссии пришлось 2% от всего импорта.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения поправок в принятый 18 сентября закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Российское электричество начало продаваться на украинском рынке "на сутки вперед". Одной из первых компаний, которая приобрела эту электроэнергию, стала "Днепроазот", которая входит в группу "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского. Первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте "Укрэнерго" 1 октября прошлого года.