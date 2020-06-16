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Пандемия коронавируса нового типа

Правительство Испании выделит €2,5 млрд на поддержку туризма

Ранее правительство страны представило план поддержки автомобильной отрасли на сумму €3,75 млрд

ТАСС, 16 июня. Правительство Испании утвердило план помощи на сумму €2,5 млрд, направленный на поддержку туристической отрасли, которая сильно пострадала из-за последствий пандемии коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщает агентство Europa Press.

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"Власти ожидают, что открытие границ между странами Европы поспособствует оживлению туризма. Речь идет об одном из важнейших секторов нашей экономики", - приводит агентство слова министра финансов королевства Марии Хесус Монтеро.

Ранее правительство Испании представило план поддержки автомобильной отрасли на сумму €3,75 млрд.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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