Правительство Испании выделит €2,5 млрд на поддержку туризма

Собянин поддержал идею рестораторов Москвы о единой упрощенной системе налогообложения

По словам мэра столицы, он даст поручение заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову и руководителю департамента торговли и услуг Алексею Немерюку сделать расчет, во сколько это обойдется городу

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