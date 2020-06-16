Правительство Испании выделит €2,5 млрд на поддержку туризма

ТАСС, 16 июня. Правительство Испании утвердило план помощи на сумму €2,5 млрд, направленный на поддержку туристической отрасли, которая сильно пострадала из-за последствий пандемии коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщает агентство Europa Press.
"Власти ожидают, что открытие границ между странами Европы поспособствует оживлению туризма. Речь идет об одном из важнейших секторов нашей экономики", - приводит агентство слова министра финансов королевства Марии Хесус Монтеро.
Ранее правительство Испании представило план поддержки автомобильной отрасли на сумму €3,75 млрд.