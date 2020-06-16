Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.

За январь - май показатель снизился на 2,4%.

Наибольший спад показал сырьевой сектор. Так, добыча полезных ископаемых снизилась на 13,5% к маю 2019 года и на 9,9% к апрелю текущего года. В Росстате указывают, что основная причина - сокращение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

В сфере обрабатывающего производства в мае снижение составило 7,2% в годовом выражении, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром - 4,1%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов - 10,9%. По данным Росстата, основная причина снижения - в приостановке деятельности ряда предприятий во время нерабочих дней.

При этом электро- и теплоэнергетика показала наименьший спад среди четырех основных видов экономической деятельности в связи с тем, что многие предприятия сумели перестроить свои производственные процессы и сохранить - полностью или частично - выпуск продукции и, соответственно, потребление электроэнергии. Кроме того, перевод части персонала на работу в дистанционном режиме и продление режима самоизоляции обеспечило частичное замещение промышленного электропотребления бытовым.

Ряд отраслей, работа которых не останавливалась, даже нарастили объемы выпуска. Среди них - производство продуктов питания, медицинского оборудования и лекарственных средств, товаров бытовой химии и медицинского назначения, спецодежды и средств гигиены, удобрений, дизельного топлива и сжиженного природного газа, пластмасс и некоторых других продуктов нефтехимии.

"Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране. Тем не менее значительная часть производств адаптировалась к изменившимся условиям и частично компенсировала падение производства в апреле 2020 года", - отмечают в Росстате.