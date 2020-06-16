Выпуск легковых автомобилей в России в январе-мае упал на 37%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2020 года снизилось на 37,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 406 тыс. штук, следует из данных Росстата.

В мае выпуск легковых машин упал на 54,4% в годовом выражении, а по сравнению с апрелем вырос на 70,3%. Абсолютный показатель за этот период не приводится.

По данным Росстата, выпуск грузовых автомобилей в России за пять месяцев 2020 года снизился на 20,6% - до 44,1 тыс. машин, в мае - упал на 34,3%.

Производство автобусов массой более 5 тонн в январе-мае выросло на 10,8% - до 5,6 тыс., в мае сократилось на 18,4%. Выпуск автобусов массой менее 5 тонн упал на 17,1% - до 6,1 тыс., в мае - на 30,9%.

В то же время производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в январе-мае упало на 21,2% - до 104 тыс. штук, в мае - на 25,4%.

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за пять месяцев рухнул на 91,6%, до 9,4 тыс. штук., в апреле - на 92%.