Производство мяса в январе-мае в России выросло на 9,4%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем производства остывшего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и оленины в январе-мае 2020 года в России вырос на 9,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 год и составил 1,2 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, объем производства мяса домашней птицы за отчетный период увеличился на 3,2% и составил 2 млн тонн. Производство мясных полуфабрикатов выросло на 9,6%, до 1,6 млн тонн, производство колбасных изделий - на 2,5%, до 919 тыс. тонн, мясных консервов - на 26,8%, до 320 млн условных банок.

Как сообщили в Росстате, производство переработанной и консервированной рыбы за пять месяцев 2020 года выросло на 6,8% и составило 1,8 млн тонн, производство консервированного картофеля - на 12,3%, до 133 тыс. тонн, производство соков из фруктов и овощей снизилось на 0,1%, до 362 млн условных банок.

Кроме того, объем производства подсолнечного масла и его нерафинированных фракций увеличился на 22,7% и составил 2,8 млн тонн, а производство маргарина снизилось на 1,1%, до 179 тыс. тонн. Производство молока, кроме сырого, за отчетный период выросло на 2,1%, до 2,3 млн тонн, производство сливочного масла - на 12,6%, до 116 тыс. тонн, производство сыра - на 9,7%, до 225 тыс. тонн. Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки увеличилось на 3,2%, до 3,6 млн тонн, производство хлебобулочных изделий недлительного хранения снизилось на 0,1% и составило 2,3 млн тонн, а производство кондитерских изделий снизилось на 1,8%, до 1,5 млн тонн.