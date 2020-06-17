Лесная и рыбная отрасли вошли в число наименее пострадавших в ДФО от пандемии

ТАСС, 17 июня. Сельское хозяйство, нефтегазохимия, строительная, рыбная и лесная отрасли менее других пострадали на Дальнем Востоке от ситуации с распространением коронавируса. При этом пандемия значительно повлияла на сферы логистики, туризма, медицины сообщила во вторник пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Из-за распространения коронавирусной инфекции значительный урон на Дальнем Востоке отмечается в сферах логистики, медицины, туризма, алмазогранильной и горнорудной отраслей. Наименьший урон фиксируется в сельском хозяйстве, нефтегазохимии, строительной сфере, рыбной и лесной отрасли", - говорится в сообщении.

По данным агентства, компании, работающие на Дальнем Востоке в секторе нефтегазохимии, не отменяют свои инвестиционные планы. Кроме того, эксперты ожидают рост спроса на газ. "Газ как экологическое топливо, по прогнозам экспертов, будет наращивать долю в топливно-энергетическом балансе. Мы ожидаем создание на Дальнем Востоке и развитие нового дальневосточного отраслевого нефтегазохимического кластера", - приводят в сообщении слова директора АПИ по взаимодействию с госорганами и регионами Тараса Попова.

В сельском хозяйстве и строительстве эксперты ожидают снижение, однако эти сферы в ДФО пострадали меньше других. В рыбной отрасли выросли затраты предприятий, которые должны обеспечивать дополнительные меры профилактики при завозе работников на путину. При этом увеличились и цены на рыбопродукцию, что поможет компаниям компенсировать дополнительные расходы.

В лесной отрасли наблюдался спад в начале года, он был связан с закрытием границы с Китаем. Однако сейчас транспортное сообщение восстановлено, заготовка, переработка и отгрузка древесины продолжается. Многие крупные лесоперерабатывающие комплексы вошли в список системно значимых предприятий и не останавливали работу.

Наиболее пострадавшие отрасли

По данным АПИ, на Дальнем Востоке от распространения коронавируса сильнее других пострадали такие сферы, как логистика, медицина, туризм, горнорудная отрасль. Сложности в логистике связаны со снижением объема авиаперевозок, затратами на простой транспорта, новыми санитарными нормами. На горнорудную отрасль негативно повлияли экспортные ограничения и закрытие рынков.

Проблемы медицинских компаний на Дальнем Востоке связаны со снижением числа клиентов (оно уменьшилось в среднем на 25-50%) на фоне пандемии и введения режимов самоизоляции. Кроме того, снизилась покупательская способность населения, а как следствие - и расходы на медицину. В то же время пандемия показала перспективность такой отрасли, как телемедицина, отмечают в АПИ.