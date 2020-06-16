Эксперт: около 40% малого бизнеса Петербурга прекратит свою деятельность из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Около 40% малых предприятий в Санкт-Петербурге прекратят свою деятельность, не сумев справиться с экономическими трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Такое мнение высказала председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе города и руководитель местного центра "Мой бизнес" Елена Церетели.

"На мой взгляд, 40% уйдет в историю, во всех сферах. В первую очередь, я имею в виду бытовые услуги, общепит, частично - розничную торговлю промтоварами. Это основной костяк, который представлял потребительский рынок Санкт-Петербурга", - сказала Церетели в эфире телеканала "Санкт-Петербург", отвечая на вопрос телеведущей о том, как малый бизнес, прежде всего, в сфере услуг, переживает пандемию.

По словам Церетели, в городском сегменте общественного питания перестроиться удалось не более 15% компаний. Особенно сложно с освоением нового формата дела обстоят у ресторанов высокой кухни, отметила спикер.

О мерах поддержки бизнеса Петербурга

Первый пакет мер поддержки для предприятий, которые пострадали от введенных в городе ограничений и запретов, был принят 30 марта. Он предусматривает налоговые льготы малым и средним предприятиям в сферах обрабатывающих производств, а также занимаются научными разработками и используют упрощенную систему налогообложения. Такой мерой смогут воспользоваться более 28 тыс. организаций.

На полгода продлевается срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года и на 4 месяца - за II квартал 2020 года для собственников недвижимости площадью не менее 1 тыс. кв. м. В пресс-службе администрации губернатора пояснили, что эта мера будет действовать при условии, что собственник освободит арендаторов от платы или снизит ее не менее, чем на 50%. По официальным данным, этим видом поддержки смогут воспользоваться более 10 тыс. предпринимателей.

Одно из направлений документа включает поддержку спроса на продукцию предприятий малого и среднего бизнеса. В период с 2020 по 2024 годы планируется увеличить долю госзакупок у таких предприятий с существующих 15% до 23,5% в 2020 году, а к 2024 году постепенно довести ее до 32,5%. Кроме того, будет увеличено авансирование по государственным контрактам на строительство объектов социальной инфраструктуры до 30% для строительных компаний, при этом средняя месячная зарплата в таких компаниях должна быть не ниже среднеотраслевой.

Также принято решение о сохранении объема бюджетного финансирования государственных театров и образовательных организаций, подведомственных комитету по культуре. Меры предполагают и выделение субсидий на частичную компенсацию затрат организаций в сфере культуры и искусства, пострадавших от ограничений.

Второй пакет мер поддержки бизнеса в Петербурге принят 13 мая, он дополняет меры федеральной поддержки, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая, и включает мероприятия по содействию занятости, снижению налоговой нагрузки, сокращению арендной платы, меры финансовой и кредитной поддержки. Они позволят существенно снизить негативное воздействие от пандемии, возобновить приостановленные экономические процессы в возможно короткий срок. Городские власти оценили затраты бюджета на обеспечение двух принятых пакетов мер в 13,5 млрд рублей.