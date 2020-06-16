Bloomberg: компания Прохорова закроет на неопределенный срок спортивную арену в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Компания Onexim Sports and Entertainment, принадлежащая российскому предпринимателю Михаилу Прохорову, закроет на неопределенный срок спортивную арену Nassau Coliseum в нью-йоркском районе Лонг-Айленд в связи с задолженностью, составляющей около $100 млн. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Onexim информировала потенциальных инвесторов о готовности уступить свои права на аренду стадиона в обмен на согласие принять на себя долги. Компания вынуждена уволить сотрудников, которые обслуживают Nassau Coliseum. Арена, как и остальные спортивные сооружения Нью-Йорка, временно закрыта в связи с пандемией коронавируса. Ее владельцы, власти округа Нассо, сдают арену приблизительно за $4,4 млн в год.

Nassau Coliseum, которая прежде носила иное название, открылась в 1972 году и использовалась в основном для хоккейных матчей и музыкальных концертов. В 2015 году площадка была закрыта на реновацию, которая обошлась в $180 млн, и открылась снова в 2017 году. С тех пор сооружение принимало ежегодно порядка 200 мероприятий, включая концерты, матчи по баскетболу и лакросс.

В сентябре прошлого года Прохоров завершил процедуру продажи клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" и арены клуба Barclays Center канадскому бизнесмену Джозефу Цаю. По данным ТАСС, общая сумма сделки составила от $3,3 млрд до $3,5 млрд, став рекордной в истории спортивной индустрии.

Прохоров купил 80% акций клуба в 2009 году за $223 млн, тогда он назывался "Нью-Джерси Нетс". В мае 2010 года сделку одобрила НБА, в апреле 2012 года лига выдала согласие на переезд команды на новую арену, располагающуюся в нью-йоркском районе Бруклин, в связи с чем клуб сменил название и эмблему. В 2015 году Прохоров завершил сделку по покупке оставшихся 20% акций клуба и стал единоличным владельцем "Бруклина".