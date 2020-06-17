Липецкая область и Санкт-Петербург стали лидерами по конкурентоспособности госзакупок

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Липецкая область стала лидером по конкурентоспособности государственных закупок за период с 2014 по 2019 годы по критерию "суммы конкурентных заявок", а Санкт-Петербург - по критерию "количество участников закупок". Об этом сообщает портал "Госрасходы", запущенный Счетной палатой РФ.

Согласно данным портала, рейтинг Липецкой области в общем рейтинге конкурентоспособности российских регионов по критерию "суммы конкурентных заявок" составил 94 пункта из 100 возможных. Рейтинг конкурентоспособности Санкт-Петербурга по критерию "количество участников закупок" составил 97,9 пункта из 100 возможных. В тройку лидеров по суммам конкурентных заявок вошли также Мурманская и Ульяновская области с рейтингами 91,6 пункта и 88,9 пункта. В тройку лидеров по количеству участников вошли также Липецкая область, набравшая 96,9 пункта, и Москва, получившая 90,8 пункта.

Наименьший уровень конкурентоспособности госзакупок по суммам конкурентных заявок был выявлен в Республике Татарстан. Этот регион набрал 5,9 пункта по данной шкале. Наименьший уровень конкурентоспособности госзакупок по количеству участников закупок отмечен в Чечне. По данной шкале этот регион набрал 2,3 пункта.

Среди федеральных органов исполнительной власти максимальный рейтинг, составивший 100 пунктов, по количеству участников госзакупок получило Минобрнауки, а по суммам конкурентных заявок - Федеральная служба охраны.

"При составлении рейтинга дата-аналитики использовали данные о закупках с положительной разницей между начальной максимальной ценой (НМЦК) и итоговой ценой заключенного контракта. Также рассматривалась процедуры закупок: авторы выделили конкурсы, в которых принимали участие более четырех заявителей", - отмечается в сообщении.

Подобный анализ был проведен по каждому региону и по каждому федеральному органу исполнительной власти за пять лет. Анализ позволяет оценить конкурентность закупок в количественном и стоимостном выражении. Для обобщения результатов был составлен индекс по сумме и количеству контрактов.