РБК: банки предложили вывести транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ассоциация банков "Россия" (АБР) подготовила поправки в закон "О национальной платежной системе", согласно которым разрешается пополнение транспортных карт и карт для школьников наличными средствами. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова. Представители ЦБ и Росфинмониторинга сообщили изданию, что поддерживают предложения.

"Клиент - физическое лицо может предоставлять наличные денежные средства оператору электронных денежных средств для пополнения неперсонифицированных электронных средств платежа, эмитированных в целях переводов денежных средств в оплату транспортных услуг и услуг образовательных учреждений", - приводит издание текст поправок АБР.

По словам Войлукова, Ассоциация намерена отправить предложения в ЦБ, Росфинмониторинг и профильный комитет Госдумы на этой неделе.

Как сообщил РБК представитель Росфинмониторинга, ведомство "поддерживает выведение из-под данного запрета транспортных и школьных карт, которые выпущены по модели электронных кошельков и используются для оплаты соответствующих услуг". По его словам, введенный в 2019 году запрет касался в первую очередь электронных кошельков и предоплаченных карт.

Ранее издание РБК сообщало, что АБР обратилась к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой перенести на полгода вступление в силу поправок в закон "О Национальной платежной системе", которые вводят запрет на пополнение наличными неперсонифицированных электронных кошельков, в том числе транспортных карт.

По данным РБК, Ассоциация указывает на сложности реализации этих поправок в законодательство, которые должны вступить в силу в начале августа. При этом с трудностями столкнутся как кредитные организации, так и держатели транспортных и социальных карт, анонимное пополнение которых также попадет под запрет.