Банки выдали в мае на 62% меньше кредитных карт

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Банки выдали в мае 335 тыс. кредитных карт, что на 62% меньше аналогичного периода прошлого года. Кредитный лимит по картам снизился на 69% - до 22,8 млрд руб., говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В апреле также наблюдалось снижение выдачи кредитных карт, показатель упал на 71% - до 287 тыс. штук по сравнению с апрелем 2019 года. Кредитный лимит в апреле снизился на 76% - до 20,4 млрд руб.

"Сегмент кредитных карт во время кризиса сократился сильнее, чем кредиты наличными, поскольку банки видят в нем повышенные риски. Хоть выдачи в мае несколько восстановились, но они все еще в 2,5-3 раза меньше, чем были в мае прошлого года. Кроме того, банки продолжили сокращать доступный заемщикам кредитный лимит - за время карантина он снизился примерно на 7% - до 68 тыс. руб. Одновременно в мае существенно снизилась полная стоимость кредита, что может свидетельствовать о том, что банки теперь отдают предпочтение наиболее надежным заемщикам", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро кредитных историй Артура Александровича.