АФК "Система" и РКИФ продали 15,94% "Детского мира"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. АФК "Система" и Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) продали 15,94% акций "Детского мира" в рамках ускоренного размещения почти за 11 млрд руб. Об этом говорится в сообщении "Системы".

Сторонами было размещено порядка 118 млн акций "Детского мира", стоимость одной акции была установлена в размере 93 руб., что эквивалентно дисконту в 3,9%. В результате сделки доля АФК "Система" в "Детском мире" снизится до 20,38% (с 33,38%), доля РКИФ (а именно его "дочек" - "Флоэтте холдингз лимитед" и "Эксарзо Холдинг Лимитед") - до 4,62% (с 7,56%). Оставшиеся акции ретейлера находятся в свободном обращении.

По словам президента АФК "Система" Владимира Чирахова, чьи слова приводятся в сообщении, текущий уровень дисконта - один из исторически наиболее низких, достигнутых российскими компаниями в подобных сделках за все время, в особенности для компаний малой и средней капитализации.

"Спрос намного превысил предложение, он был самым высоким за время всех публичных размещений "Детского мира". Это позволило продать акции широкому кругу инвесторов. 63% сделки - иностранные инвесторы, 37% - российские", - добавил он.

Кроме того, отметил Чирахов, с увеличением доли акций "Детского мира" в свободном обращении их ликвидность значительно увеличится, что будет способствовать привлечению более широкого круга инвесторов. "АФК "Система" остается крупным акционером "Детского мира" и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия", - заключил президент "Системы".

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций и генерального со-директора РКИФ Кирилла Дмитриева, размещение акций "Детского мира" стало первым успешным размещением российских бумаг в этом году.

"Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии", - отметил Дмитриев.

Вырученные от размещения акций средства, то есть почти 9 млрд руб., "Система" планирует использовать в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств. Финансовые обязательства корпоративного центра АФК "Система" по итогам первого квартала 2020 года составили 207,8 млрд руб. Стратегическая цель "Системы" заключается в сокращении долга до 140-150 млрд руб.

Группа компаний "Детский мир" - мультиформатный оператор розничной торговли, объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сети магазинов ELC (в России) и ABC, сеть товаров для животных "Зоозавр". Общее число магазинов на 31 мая 2020 года - 851.