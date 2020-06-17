Минстрой поддержал раскрытие эксроу-счетов после ввода дома, а не регистрации права

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минстрой России поддержал законопроект депутата Николая Николаева о раскрытии эскроу-счетов после ввода дома в эксплуатацию, а не после регистрации права собственности на первую квартиру. Как отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, благодаря такому решению застройщик получит свои деньги по меньшей мере на три месяца раньше.

"Законопроект внес депутат Николаев. Там предусмотрено решение, которое мы поддержали, когда застройщику можно отдать денежные средства и раскрыть эскроу-счета не после регистрации права собственности, а после того, как объект будет введен в эксплуатацию. Считаем, что здесь уже никаких рисков нет", - сказал Якушев в среду на правительственном часе в Совфеде.

По его словам, в таком случае застройщик минимум на три месяца раньше получит свои денежные средства, которые вложены в реализацию проекта, и перестанет платить проценты за проектное финансирование.

При этом Якушев подчеркнул, что о поэтапном раскрытии эскроу-счетов говорить преждевременно, так как система к этому пока не готова.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики в настоящее время могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.