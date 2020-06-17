Жители КБР открыли более 6 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов с начала года

НАЛЬЧИК, 17 июня. /ТАСС/. Более 6 тыс. жителей Кабардино-Балкарии (КБР) открыли индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) за пять месяцев 2020 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Отделения-НБ Кабардино-Балкарская Республика Южного ГУ Банка России.

"Всего в Северо-Кавказском федеральном округе на конец мая 2020 года открыто более 67 тыс. таких счетов", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель управляющего Отделением-НБ Кабардино-Балкарская Республика Расул Балаев, доход по ИИС может быть больше, чем по депозиту в банке, поэтому многие рассматривают этот инструмент как альтернативу традиционным банковским вкладам, однако следует помнить, что частные инвестиции всегда сопряжены с рядом рисков. "В отличие от банковского депозита, ИИС не защищен государственной системой страхования вкладов, и никто не может гарантировать вам его безубыточность" - отметил Балаев.

Возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет в России появилась в начале 2015 года. Помимо перспективы получения дохода, инвестор может рассчитывать на налоговые льготы: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (возврат до 52 тыс. рублей в год) либо освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС, при закрытии счета.