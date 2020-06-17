Исаев назвал ненормированный рабочий день "дырой" в трудовом законодательстве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в среду заявил о необходимости урегулировать вопросы использования ненормированного рабочего дня в трудовом законодательстве.

"Мы считаем, что на сегодняшний день ненормированный рабочий день - дыра в трудовом законодательстве, которая существует", - отметил Исаев в ходе вебинара на тему поправок в Трудовой кодекс.

По его словам, при введении такого понятия подразумевалось, что ненормированный рабочий день коснется только некоторых категорий работников - например, журналистов, государственных и муниципальных служащих, руководителей предприятий. "Но он начинает расползаться по всем трудовым отношениям. Надо или не надо - применяется ненормированный рабочий день", - отметил Исаев.

Он напомнил, что Трудовой кодекс предполагает дополнительные социальные гарантии за ненормированный рабочий день в виде минимум трех дополнительных дней к отпуску. "Мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы тоже обязательно вернемся, потому что, с нашей точки зрения, здесь два пути: либо четко оговорить категории, у которых может устанавливаться ненормированный рабочий день, <…> либо прописать такой уровень социальных гарантий за ненормированный рабочий день, чтобы работодатель 10 раз подумал, надо ли оно ему. Скажем, не менее 10 дней к отпуску", - отметил Исаев.