Эксперты ОНФ предложили установить четкие критерии деятельности для самозанятых

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с агрегатором YouDo.com, сервисом "Ешь Деревенское" и школой программирования "Алгоритмика" предложили на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым определить четкие критерии деятельности самозанятых, а также поддержать возможности их переобучения. Об этом сообщает пресс-служба YouDo.

В пресс-службе уточнили, что встреча первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с экспертами ОНФ состоялась 16 июня.

"В рамках встречи руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, сооснователь и генеральный директор онлайн-сервиса услуг YouDo.com Денис Кутергин, основатель сервиса "Ешь Деревенское" Илья Елпанов, основатель и генеральный директор школы программирования "Алгоритмика" Андрей Лобанов озвучили инициативы, связанные с разработкой национального плана развития экономики", - сообщили в пресс-службе.

Эксперты, в частности, предложили установить четкие критерии для деятельности самозанятых, поддержать возможности их переобучения, а также создать на базе Агентства стратегических инициатив и федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорации МСП) открытую платформу для компаний, желающих участвовать в пилотных проектах развития регионов. По словам основателя YouDo, для роста рынка самозанятых необходимы заказы со стороны бизнеса и государства.

"Это невозможно сделать только за счет заказов от физических лиц, которые сейчас являются нашими основными заказчиками. Мы видим большие возможности в сотрудничестве с государством и общий интерес в развитии этих двух направлений", - приводит его слова пресс-служба компании.

Кроме того, в числе предложений - разработка механизмов поддержки фермерских хозяйств для реализации их продукции через торговые сети и субсидирование авиа- и железнодорожный перевозок туристов при наличии у них предоплаченного проживания в отелях (без права отмены).