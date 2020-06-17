Протяженность эстакады на Северо-Восточной хорде в Москве составит более 2,3 тыс. м

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Самая длинная эстакада на Северо-Восточной хорде будет построена на участке от съезда с Северной рокады до Алтуфьевского шоссе в Москве. Ее протяженность составит более 2,3 тыс. м, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

Участок Северной рокады был построен от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе и вошел в состав Северо-восточной хорды.

"Эстакада протяженностью более 2,3 тыс. м, пересечет участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД. Она обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении. В настоящее время на эстакаде ведутся работы по сборке стапеля для надвижки пролетного строения через пути Савеловского направления МЖД, сборка металлоконструкций пролетного строения над Дмитровским шоссе", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Кроме этого, ведутся работы по переустройству железнодорожных путей и выносу коммуникаций ОАО "РЖД" с целью освобождения территории для сооружения опор правой стороны эстакады. Проектом предусмотрено строительство дорог общей протяженностью почти 18 км, в том числе трех эстакад основного хода, двух эстакад съезда, реконструкцию моста через реку Яуза, строительство трех мостов через реку Лихоборка общей длиной 148 м.

По словам Бочкарева, также предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода вблизи станции метро "Ботанический сад". Будут реконструированы два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан. Кроме этого, будет построен пешеходный тоннель на Сигнальном проезде, в районе дома 16, строение 33.