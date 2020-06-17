Утвержден новый состав оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ в 2021 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Обновился состав организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В него включены первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, председатель правления Сбербанка Герман Греф и другие представители правительства РФ, администрации президента РФ и бизнеса. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе организатора форума фонда "Росконгресс".

XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году. Страной - гостем мероприятия станет Катар.

"Утвержден новый состав Организационного комитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума. В состав Оргкомитета вошли представители правительства, администрации Президента Российской Федерации, администрации Санкт-Петербурга, топ-менеджеры крупнейших государственных корпораций, представители бизнес-объединений и общественных организаций", - говорится в сообщении.

В обновленный состав оргкомитета также вошли начальник управления протокола президента РФ Анна Куликова, начальник управления пресс-службы и информации президента РФ Андрей Цыбулин, помощник президента РФ Максим Орешкин, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский и другие.

"Подготовка к ПМЭФ-2021 идет в плановом режиме, сформированы рабочие группы оргкомитета, которые начинают работу по своим направлениям: деловая программа, работа с партнерами и участниками, разработка регламента медицинского и транспортного обеспечения, программа продвижения мероприятия за рубежом и другие вопросы", - цитирует пресс-служба советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета Антона Кобякова. По его словам, организаторам поступает множество заявок на участие в форуме из разных стран мира.

5 марта стало известно, что оргкомитет форума принял решение не проводить его в 2020 году в связи с распространением коронавируса нового типа. В этом году ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. В рамках форума, в частности, предполагалось провести панельную дискуссию "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?".