В Бундестаге призвали кабмин продумать ответ на санкции США против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 17 июня. /ТАСС/. Комитет Бундестага по экономике и энергетике призвал правительство ФРГ продумать ответ на санкции США против проекта газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в пресс-релизе комитета, распространенном в среду после заседания.

"Представители всех фракций выразили единодушие относительно того, что подобные экстерриториальные санкции не совместимы с международным правом и не могут быть приемлемыми, - приводится в пресс-релизе слова главы комитета Клауса Эрнста. - Был [сформулирован] призыв к федеральному правительству - разработать и представить соразмерную реакцию со стороны Германии и Европейского союза".