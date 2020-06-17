В Татарстане создадут программу продвижения малого и среднего бизнеса через eBay

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта (находится в ведомстве Минэкономики Татарстана), маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart анонсировали программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для малого и среднего бизнеса из республики. Подать заявку можно до 3 июля на сайте программы, сообщила журналистам пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

"В рамках программы жюри, состоящее из представителей eBay, центра и ZoneSmart, отберут 10 наиболее перспективных экспортно ориентированных компаний Татарстана. Выбранным участникам Центр поддержки экспорта республики предоставит стопроцентное субсидирование услуг компании-интегратора ZoneSmart по заведению профиля продавца и размещению товаров на площадке маркетплейса eBay. Участники инициативы получат готовый аккаунт на eBay для старта продаж. От компаний потребуются лишь стандартный пакет документов для регистрации и каталог товаров", - говорится в сообщении на сайте РЭЦ.

В рамках программы компания ZoneSmart обучит компании успешному ведению бизнеса на площадке - о своем опыте расскажут продавцы, которые уже размещали российскую продукцию на зарубежных маркетплейсах. Три продавца с самыми успешными итогами продаж по итогам 3-го квартала 2020 года получат дополнительное продвижение от eBay - съемку видео- и фотоматериалов о компании.

"В республике активно развиваются новые возможности для экспорта товаров местных предпринимателей, одной из которых является выход на зарубежные маркетплейсы. Такие площадки открывают для наших производителей новые рынки и доступ к большей покупательской аудитории. За время режима самоизоляции зафиксирован рост республиканских продавцов на интернет-площадках, и мы делаем большую ставку на онлайн-продвижение наших экспортеров, что позволит конкурентоспособным компаниям значительно увеличить рынки сбыта. В свою очередь, мы со стороны министерства продолжим работу по привлечению, обучению и поддержке предпринимателей и производителей товаров при переходе их бизнеса в онлайн-пространство", - сказал министр экономики Мидхат Шагиахметов, слова которого приводит пресс-служба.