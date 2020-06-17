Qiwi продала Совкомбанку проект "Совесть"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Компания Qiwi и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта потребительского кредитования "Совесть". Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компании и банка.

В рамках сделки Qiwi намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта "Совесть" балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и чистой стоимостью около 7,6 млрд рублей, получив возмещение в размере от 6 млрд до 6,5 млрд рублей. В Qiwi полагают, что в результате продажи бизнеса убыток группы по результатам сделки не превысит 1,5 млрд рублей.

Как уточняется в пресс-релизе, в дальнейшем Qiwi планирует передать банку практически все активы, включая бренды и домены. В рамках сделки Совкомбанк намерен трудоустроить ряд сотрудников проекта и компенсировать Qiwi часть расходов, связанных с увольнениями. Окончательная стоимость сделки будет названа через месяц после завершения оценки активов.

Глава Qiwi Борис Ким, чьи слова приводятся в сообщении, считает, что сделка выгодна всем заинтересованным сторонам. В частности, Qiwi после продажи проекта "Совесть" сможет сфокусироваться на стратегических направлениях, таких как обслуживание ключевых клиентских ниш и развитие синергетических продуктов экосистемы платежного бизнеса.

В свою очередь, первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский отмечает, что в результате объединения собственного проекта карт рассрочек "Халва" с "Совестью" выиграют как клиенты банка, так и магазины-партнеры.

"Клиенты "Совести" получат доступ к 200 тыс. магазинов - партнеров "Халвы", а также к более длинным срокам рассрочки. Партнеры карты "Совесть" получат больше покупателей в свои магазины из числа клиентов "Халвы", партнеры "Халвы" получат больше клиентов из числа держателей карты "Совесть", - цитирует Хотимского пресс-служба банка.