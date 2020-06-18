Кабмин обсудит субсидии и выплаты по ряду направлений в связи с пандемией

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит вопросы о выделении средств на стимулирующие выплаты медикам, на помощь россиянам за рубежом и на некоторые субсидии, связанные с пандемией коронавируса. Как сообщила пресс-служба кабмина, всего в повестку заседания включено девять вопросов.

Один из проектов распоряжения правительства касается выделения из резервного фонда кабмина субсидий организациям, подведомственным Минздраву и другим федеральным органам власти, а также МГУ им. М. В. Ломоносова "на осуществление в апреле - июне 2020 г. выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам", участвующим в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, Министерству иностранных дел России планируется выделить очередную порцию бюджетных ассигнований на оказание помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом из-за ситуации с коронавирусом. Речь идет об оплате их расходов на проживание, питание и продление сроков действия документов. "Предполагается, что принятие распоряжения позволит обеспечить финансовые выплаты российским гражданам до 30 июня 2020 года включительно", - говорится в материалах к заседанию.

В повестку дня включен пункт о выделении средств на реализацию мер поддержки производителей специализированной техники и оборудования, а также российских лизинговых компаний, что, как указано в материалах кабмина, призвано, в частности, "снизить социально-экономическую напряженность в агропромышленном комплексе и обеспечить сохранение занятости". Кроме того, правительство планирует утвердить распределение трансфертов регионам РФ на возмещение в этом году части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Еще один проект распоряжения предполагает выделение ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях пандемии.

Законопроектная деятельность и другие вопросы

Кроме того, правительство обсудит проект поправок к закону о службе на таможне. "Принятие законопроекта позволит сохранить на службе в таможенных органах сотрудников, которые способны по состоянию здоровья, профессиональным и личностным качествам выполнять задачи, возложенные на таможенные органы, качественно и плодотворно осуществлять свою дальнейшую деятельность, а также позволит эффективно использовать значительный опыт таких сотрудников в целях оптимизации работы таможенных органов", - говорится в материалах кабмина.

Еще один законопроект, включенный в повестку заседания, дает возможность муниципальным образованиям передавать для регистрации в Минюст свои уставы в электронном виде, а не только в бумажном.

Правительство рассмотрит также проект распоряжения, призванного обеспечить в 2020 году финансирование строительства ряда социальных объектов в Астраханской, Томской и Омской областях. Кроме того, планируется выделить средства на финансирование дорожной деятельности в 46 регионах РФ.