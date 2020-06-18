Дефицит бюджетов регионов России может составить около 2,5% в 2020 году

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Дефицит бюджетов регионов РФ в 2020 году может составить около 200 млрд рублей, или 2,5% от их налоговых и неналоговых доходов, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Агрегированный дефицит может составить около 200 млрд рублей, или 2,5% от налоговых и неналоговых доходов. Долг регионов продолжит свой рост и к концу года достигнет уровня 2015-2017 годов в размере 2,3 трлн рублей. На фоне увеличения долга и снижения доходов долговая нагрузка тоже покажет свой рост к уровню 2018 года и составит, по нашей оценке, около 27% налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов", - считают в агентстве.

При этом аналитики считают маловероятным сокращение расходов регионов, поскольку перед ними стоят обязательства по реализации национальных проектов, а также финансирование последствий пандемии.

За первые четыре месяца 2020 года треть регионов страны продемонстрировали сокращение доходов бюджетов, а падение налоговых и неналоговых доходов наблюдается в более чем двух третях регионов и составляет свыше 200 млрд рублей. Помощь со стороны федерального правительства в основном состоит в поддержании ликвидности. Уже принятые федеральным правительством меры затормозили падение доходов и рост дефицита бюджетов, но может потребоваться дополнительная поддержка как минимум в сопоставимых объемах при наступлении второй волны пандемии коронавируса и повторении периода нерабочих недель в конце года, прогнозируют в агентстве.